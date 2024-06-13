Жители Павлово-Посадского округа ярко отпраздновали День России

Вместе со всей страной Павлово-Посадкий округ отметил День России. Настоящий праздник и атмосферу торжественности создали парках и скверах, где открыли пять интерактивных площадок на любой вкус и возраст.

Единение, патриотизм и атмосфера праздника царили в парках Павлово-Посадкого округа. На День России сотни жителей и гостей округа участвовали в тематических флешмобах, ретро играх и спортивных соревнованиях. Самые маленькие смогли познать азы мечевого современного боя, а взрослые — пройти курсы начальной военной подготовки. Участники также смогли проверить свои знания на викторине по истории России.

Инициативная группа «5 верст» провела в парке «Дубрава» праздничный забег, в очередной раз приобщив жителей к спорту и здоровому образу жизни.

Не обошлось и без музыки: творческие коллективы округа подняли настроение гостям, показав разнообразные номера. Павловопосадцы смогли насладиться разными жанрами и по-настоящему ощутить атмосферу праздника и торжественности.

Общее число посетителей парков и скверов округа на День России достигло более двух тысяч жителей.