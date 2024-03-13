Жители Подмосковья более 1,5 млн раз записались к врачу через портал «Здоровье»

Жители Подмосковья более полутора миллионов раз записались к врачу через портал «Здоровье» . Как напомнили в Министерстве здравоохранения Московской области, сайт начал работать в 2023 году.

С помощью портала можно не только записаться на прием, но и вызвать врача на дом, заказать справку (девяти видов), ознакомиться с результатами приема и лабораторных исследований.

Также на платформе сайта работают порталы для беременных женщин, паллиативных пациентов, жителей с онкологическими заболеваниями.

Кроме того, сайт позволяет жителям с медицинскими полисами других регионов России в полном объеме получать электронные услуги до замены полиса в страховой компании.