Жители Подмосковья более 19 тысяч раз получили высокотехнологичную медпомощь с начала года

С начала текущего года жителям Подмосковья более 19 тысяч раз оказали высокотехнологичную медпомощь. Об этом сообщили в региональном парламенте.

На оказание данного вида медицинской помощи в области направили свыше трех с половиной миллиардов рублей, в том числе более 708 миллионов рублей на оказание помощи пациентам с онкологией.

Подмосковные медучреждения активно оснащают современным оборудованием. Так, МОНИКИ получил новое нейрохирургическое оборудование. Это ультразвуковой деструктор для проведении сложнейших операций на печени.

С января в больницы региона поставили двадцать четыре единицы видеоэндоскопической техники, установили более тридцати новых рентген-аппаратов и флюорографов.