Жители Подмосковья могут ознакомиться с достижениями региона на сайте Достижения.РФ

Жители Московской области на сайте Достижения.РФ могут посмотреть проекты как федерального уровня, так и достижения субъектов нашей страны. Примечательно, что от Подмосковья представлено десять различных проектов.

Отмечается, что в отдельном разделе сайта организовано интерактивное голосование за наиболее важные, по мнению жителей каждого конкретного региона, объекты, открытия или научные разработки. Данные о достижениях, собранные на новом ресурсе, представлены в различной форме. Это и традиционные текстовые материалы, и видеоролики, инфографика, а также викторины различной тематики.

При этом проект ДОСТИЖЕНИЯ.РФ реализуется в рамках подготовки международной выставки-форума «Россия», которая состоится в соответствии с Указом Президента В. Путина в ноябре 2023 года на ВДНХ.

Проголосовать за достижения Московской области можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что участники конкурса «Лидеры России» из Подмосковья подумают над внедрением ИИ в работу с обращениями граждан.