Жители Подмосковья могут почувствовать себя оператором дрона на региональном стенде форума «Россия»

Инструктор школы пилотирования FPV-дронов Владислав Новиков поможет любому желающему почувствовать себя оператором дрона на подмосковном стенде на выставке-форуме «Россия», открытом на ВДНХ. ОБ этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

«С помощью профессиональных очков и программы симулятора можно в полной мере ощутить себя оператором дрона, настоящим пилотом. Управление достаточно сложное, но мы даем гостям выставки попробовать свои силы, — рассказал Владислав Новиков.

Отмечается, что весной этого года в Подмосковье запустили школы по управлению дронами для молодежи. Они сотрудничают с «ЮНАРМИЕЙ» и открыли такие в Щелково, Серпухове, Сергиевом Посаде и Коломне, а также в парке «Патриот». Все участники военно-патриотических клубов занимаются там абсолютно бесплатно.

Один из гостей выставки отметил, что идея организовать такой мастер-класс на стенде Московской области, очень интересная.

«Это отличный опыт управления. У нас есть профессиональный квадрокоптер, но не гоночный. Когда летом с семьей уезжаем на отдых, всегда запускаем. Но здесь гораздо интереснее, потому что его можно собрать самому и вовлечь ребенка в такую творческую активность», — рассказал Антон из Москвы, который приехал на выставку-форум «Россия» с младшим сыном.

Уже завтра Волонтеры Подмосковья приглашают всех на стенд Московской области, чтобы вместе написать письма поддержки участникам СВО. Эти весточки в ближайшее время будут отправлены бойцам на передовую.