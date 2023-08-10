Жители Подмосковья могут принять участие в форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт»
Всероссийский молодежный форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт» пройдет в Волгоградской области 11-15 октября. Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом.
Цель форум – объединить молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в интернете.
В рамках форума участников ждут лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания, а также досуговая программа.
Спикерами образовательного блока выступят известные историки, общественные деятели, а также блогеры, журналисты, информационные аналитики. Эксперты расскажут, как работать с информацией, формировать личный контент, освещать инфоповоды в соцсетях.
Кроме того, участников ждет работа над личными страницами совместно с экспертами.
Регистрация на участие в форуме продлится 10 сентября. Она доступна на сайте АИС «Молодежь России».