Жители Подмосковья могут принять участие в форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт»

Цель форум – объединить молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в интернете.

В рамках форума участников ждут лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания, а также досуговая программа.

Спикерами образовательного блока выступят известные историки, общественные деятели, а также блогеры, журналисты, информационные аналитики. Эксперты расскажут, как работать с информацией, формировать личный контент, освещать инфоповоды в соцсетях.

Кроме того, участников ждет работа над личными страницами совместно с экспертами.

Регистрация на участие в форуме продлится 10 сентября. Она доступна на сайте АИС «Молодежь России».