Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «По праву памяти»

Жителей региона приглашают поучаствовать во Всероссийском творческом конкурсе «По праву памяти». Его цель — оказать поддержку бойцам СВО и рассказать об их подвигах.

Рассказать историю можно в песне и стихотворении собственного сочинения, а также в рисунке, плакате, эссе и видеоролике.

Прием заявок длится до пятнадцатого ноября на этом портале. Итоги регионального этапа конкурса подведут тридцатого ноября, а федерального — тридцать первого января. Лучших исполнителей пригласят в столицу. Помимо этого, будет организована выставка творческих работ участников.