Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «По праву памяти»
Фото: [предоставлено организаторами]
Жителей региона приглашают поучаствовать во Всероссийском творческом конкурсе «По праву памяти». Его цель — оказать поддержку бойцам СВО и рассказать об их подвигах.
Рассказать историю можно в песне и стихотворении собственного сочинения, а также в рисунке, плакате, эссе и видеоролике.
Прием заявок длится до пятнадцатого ноября на этом портале. Итоги регионального этапа конкурса подведут тридцатого ноября, а федерального — тридцать первого января. Лучших исполнителей пригласят в столицу. Помимо этого, будет организована выставка творческих работ участников.
«Мы гордимся нашими бойцами, об их подвигах нужно рассказывать молодежи», – отметил глава регионального штаба Бессмертного полка России, член ОПМО Валерий Анисимов.