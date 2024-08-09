Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе законотворческих инициатив имени Максима Роганова. Он посвящен памяти председателя Молодежного парламента ДНР Максима Роганова, погибшего 10 июля 2022 года во время обстрела гуманитарной миссии.

К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные гражданами РФ в возрасте от 14 лет. Им необходимо представить творческое исследование, которое содержит проблему и пути ее решения, предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, содержащие основную идею, цели и предмет законодательного регулирования, круг лиц, на которых предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности и список литературы.

Конкурс проходит в три этапа. Первый этап – прием заявок – продлится до 20 сентября. Конкурсную работу необходимо направить в Оргкомитет конкурса, заполнив форму здесь. В рамках второго этапа полученные работы будут направлены на экспертизу в Экспертный совет конкурса.

Третий этап проводится с 20 октября по 30 ноября. В его рамках участникам нужно будет защитить свои работы перед жюри. Финалисты третьего этапа закрепляются за наставниками из числа молодежных парламентских структур России. Итоги конкурса подведут в декабре. Для победителей предусмотрена рекомендация для участия в форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи и стажировке в Комитете Госдумы по молодежной политике.