Жители Подмосковья могут принять участие в молодежном конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции»

Жители Подмосковья могут принять участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции». Его проводит Генеральная прокуратура РФ под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

Цель конкурса — создание условий для творческого самовыражения детей и молодежи, повышение уровня их правосознания и популяризации антикоррупционных стандартов.

Принять участие в конкурсе могут все желающие жители в возрасте от 10 до 25 лет. Подать заявку можно на официальном сайте проекта до 1 октября. Соревнование проводится в трех номинациях: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик».

Итоги конкурса планируется подвести к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

Конкурсные работы впоследствии используются в качестве социальной антикоррупционной рекламы, демонстрируются на многочисленных выставках, в том числе на международных площадках.