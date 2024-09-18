Жители Подмосковья могут принять участие в проекте «Дизайн-марафон»

Жители Подмосковья могут принять участие в проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Дизайн-марафон». Регистрация уже стартовала.

Проект реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование» и разделен на два трека: просветительский онлайн-курс и профессиональный конкурс.

К участию в просветительском онлайн-курсе приглашаются жители в возрасте от 16 лет, к участию в профессиональном конкурсе — жители в возрасте от 18 лет с опытом в сфере дизайна.

Просветительский онлайн-курс состоит из трех блоков: интерьер, стиль и графика. Цель курса — дать универсальные знания в сфере дизайна, которые можно применить здесь и сейчас. В рамках профессионального конкурса участники смогут проявить свой творческий потенциал в решении реальных практических кейсов по преображению общественной среды. Конкурс пройдет в три этапа: «Марафон редизайна», «Марафон дизайн-кейсов» и «Дизайн-интенсив».

Проект «Дизайн-марафон» продлится до декабря и завершится очным трехдневным финалом конкурса для профессионалов в рамках форума «Дизайн для государства».

Подробная информация о проекте представлена на этом сайте и во «ВКонтакте».