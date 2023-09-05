Жители Подмосковья могут принять участие в Цифровом диктанте

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант», которая пройдет с 29 сентября по 15 октября. Она направлена на измерение уровня цифровой грамотности интернет-пользователей.

Акция пройдет на сайте ЦифровойДиктант.рф. Диктант включает в себя тесты, разработанные для участников различных возрастных категорий: детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (от 60 лет).

В дни проведения акции запланированы мероприятия, направленные на повышение цифровой грамотности: круглые столы, лекции, пресс-брифинги. Также участники смогут пройти тестирование на специально оборудованных офлайн-площадках в различных городах России.

На основе результатов тестирования будет определен Индекс цифровой грамотности населения России.