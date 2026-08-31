Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийских конкурсах на тему безопасности дорожного движения

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной» проводит Всероссийские конкурсы на тему правил дорожного движения.

Конкурсы приурочены ко Дню знаний и направлены на профилактику ДТП с участием детей по дороге в образовательные учреждения.

Так, VI Всероссийский конкурс стихов и песен о ПДД «Азбука ПДД» проводится с 14 августа по 30 сентября.

IX Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад» проводится с 28 августа по 30 сентября.

VII Всероссийский конкурс фото- и видеоработ по ПДД «Дорожная грамматика образовательных дорог детства» проводится с 28 августа по 26 ноября.

III Всероссийский конкурс презентаций и видео-работ на тему ПДД «Как таблицу умножения – знаем правила дорожного движения» проводится с 28 августа по 30 сентября.

«С началом учебного года дети и подростки становятся активными участниками дорожного движения. За время летних каникул многие ребята отвыкают от интенсивного дорожного движения. Участие в конкурсах фонда поможет ребятам вспомнить правила безопасного поведения на дороге, а также вместе с родителями составить и отработать безопасный маршрут из дома в школу и обратно», - отметили организаторы.

Подробная информация об организации и условиях проведения конкурсов размещена на сайте фонда.