Врач назвал позу для сна, которая разрушает позвоночник и вызывает головные боли

Ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев назвал две позы для сна, которые могут нанести серьезный вред здоровью — по его словам, самая разрушительная из них приводит к хроническому напряжению мышц, головным болям и остеохондрозу, а вторая провоцирует отеки и онемение рук. Об этом сообщает NEWS.ru.

Специалист предупредил, что привычка засыпать на животе — одна из самых опасных. В таком положении человек вынужден поворачивать голову в сторону, из-за чего шея длительное время остается в неестественном положении. Это ведет к хроническому напряжению мышц, головным болям и проблемам с позвоночником. Артищев подчеркнул, что нарушается работа шейного отдела, а длительное напряжение может спровоцировать развитие остеохондроза.

Второй неудачной позой врач назвал позу эмбриона — когда тело сильно согнуто. Такое положение ограничивает движение диафрагмы, ухудшает лимфоток и может стать причиной утренних отеков. При неправильно подобранной высоте подушки возникает напряжение мышц плечевого пояса и онемение рук.



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