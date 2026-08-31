Зеленский уволил ключевого советника после ракетного удара по выставке под Киевом
Зеленский уволил советника по стратегическим вопросам Камышина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении своего советника по стратегическим вопросам Александра Камышина, причем официальная причина не называется, однако в СМИ уже связывают это с недавним ракетным ударом по военной выставке под Киевом, организацию которой приписывают структурам, близким к экс-советнику. Об этом сообщает Lenta.ru.
Соответствующий указ уже подписан главой государства. В документе причина отставки не раскрывается, что породило волну слухов и предположений. Издание отмечает, что ассоциация «Армада», организовавшая военную выставку под Киевом, которая недавно попала под ракетный удар, может быть связана с Камышиным.
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