Зеленский уволил ключевого советника после ракетного удара по выставке под Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении своего советника по стратегическим вопросам Александра Камышина, причем официальная причина не называется, однако в СМИ уже связывают это с недавним ракетным ударом по военной выставке под Киевом, организацию которой приписывают структурам, близким к экс-советнику. Об этом сообщает Lenta.ru.