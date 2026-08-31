Строительство нового учебного корпуса к школе №14 завершилось в Коломне

Строительство нового учебного корпуса к школе №14, рассчитанного на 400 мест, завершилось в Коломне. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Пристройку возвели в рамках госпрограммы Подмосковья. Площадь корпуса составляет более 5,7 тыс. кв. м. С основным зданием школы он связан теплым переходом на третьем этаже.

В корпусе будут учиться дети с 5-го по 11-й классы. Здесь обустроили все необходимые учебные помещения, спортзал с отдельным входом, рассчитанный на два класса. В здании создана доступная среда.

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил объект и выдал заключение о соответствии проекту. Следующий этап – ввод в эксплуатацию. С вводом корпуса школа сможет перейти на обучение в одну смену.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность школы № 1 в Королеве к открытию.