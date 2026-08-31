В штурмовом полку ВСУ «Скала» сослуживцы жестоко расправились с 33-летним оператором беспилотников — ему связали руки и отрубили голову, и это лишь один из более чем ста случаев небоевых потерь в этом подразделении, сообщили российские силовые структуры. Об этом сообщает ТАСС.

Трагедия произошла в 425-м отдельном штурмовом полку, который воюет на сумском, харьковском и донецком направлениях. Как рассказали собеседники ТАСС в силовых ведомствах, убитый был оператором БПЛА. Ему связали руки и обезглавили. В полку известно о более чем 100 эпизодах небоевых потерь, и этот случай стал очередным в их числе.

Ранее депутат Верховной рады Александр Федиенко сообщал, что украинские правоохранители с начала года завели более 100 уголовных дел о небоевых потерях именно в «Скале». По данным российских силовиков, родственники пропавших без вести военных этого полка уже обращались в Минобороны Украины и СБУ с требованием наказать командование за высокие потери.



В полку новобранцев бросают на штурмы без подготовки, командиры избивают неподчиняющихся, а больных солдат отправляют в отвлекающие роты. Эти данные подтверждали и сами пленные.



Ранее пленный солдат ВСУ выдал позиции «Бабы-Яги» и остановил атаки дронов на добропольском направлении.