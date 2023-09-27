Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийской акции «Россия вдохновляет»

Сегодня жителей Московской области призывают поучаствовать во Всероссийской акции «Россия вдохновляет!», приуроченной к Всемирному Дню туризма.

Отмечается, что инициаторами данного флешмоба выступает Russia Travel совместно с «Мастера гостеприимства» и «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства экономического развития России.

Участникам предлагается опубликовать в личных соцсетях фотографию или видео из любимого места в России, рассказать о нем и не забыть поставить хештеги #РоссияВдохновляет #ДеньТуризма #МастераГостеприимства.