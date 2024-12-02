Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийской акции «Русский каток», которую проводит «Русское Радио». Вместе с телеканалом RU.TV радиостанция приглашает слушателей надеть коньки и отправиться покорять лед, а заодно выиграть подарки.

Акция проводится с 1 декабря по 28 февраля и объединит десятки миллионов человек со всех уголков России. Чтобы принять в ней участие, нужно сфотографироваться на катке и опубликовать снимок в соцсетях с хештегами #РусскийКаток и #РусскоеРадио. Победителей определят случайным образом в эфире радиостанции.