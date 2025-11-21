Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском отборе лучших практик активного долголетия

Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» в рамках нацпроекта «Семья» федерального проекта «Старшее поколение» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ запускает шестой Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия.

Задача отбора — выявление и тиражирование лучших практик работы для старшего поколения в России.

В 2024 году в рамках отбора было принято более 2,6 тыс. заявок из 89 регионов России. Из них были отобран 110 лучших практик.

Принять участие в отборе могут юридические лица любой организационно-правовой формы, а также физические лица. Прием заявок осуществляется до 25 декабря 2025 года на платформе «Экспертум» по этой ссылке. Финалисты конкурса будут определены в феврале 2026 года, победители — до конца марта 2026 года.