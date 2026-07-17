Таблетка против здоровья: какие лекарства могут стать угрозой летом

Летняя жара и привычные лекарства могут стать опасной комбинацией для организма, предупредила врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава МО Анна Говтва. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист рассказала, какие препараты требуют особой осторожности, и на что стоит обратить внимание каждому, кто проводит лето под солнцем.

По словам Говтвы, мочегонные препараты и некоторые средства от давления в жару могут вызывать обезвоживание, падение давления, обмороки и нагрузку на почки.

«Диуретики активно выводят жидкость и электролиты. В сочетании с высокой температурой и потоотделением это резко повышает риск резкого падения давления, обмороков и проблем с почками», — пояснила врач.

Она также отметила опасность антихолинергетиков, отдельных антипсихотиков и антидепрессантов. Эти средства могут блокировать естественное потоотделение, что повышает риск перегрева и теплового удара.

«Без нормального охлаждения организм подвергается опасности, а при приеме некоторых НПВП, например ибупрофена, нагрузка на почки увеличивается», — уточнила Говтва.

Кроме рецептурных средств, следует быть осторожными и с безрецептурными препаратами. Антигистаминные первого поколения, средства от простуды с седативным эффектом и лекарства от укачивания усиливают нагрузку на нервную систему и могут опасно сочетаться с основными препаратами, предупредила специалист. При этом менять схему приема лекарств без согласования с врачом нельзя.

«Если после таблетки появляются слабость, головокружение или сухость во рту — немедленно обратитесь к врачу. Только специалист сможет оценить влияние жары на препарат и при необходимости скорректировать дозу», — добавила она.

Особое внимание следует уделять хранению и транспортировке лекарств. Солнце, высокая температура и влажность могут изменить свойства таблеток.

«Не оставляйте лекарства в салоне машины, на подоконнике или рядом с плитой. Используйте термосумки или охлаждающие контейнеры», — резюмировала врач.

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