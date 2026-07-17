В Подмосковье суд защитил авторские права Павловопосадской платочной мануфактуры

Арбитражный суд Московской области рассмотрел дело по иску ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на рисунок «Золушка» и удовлетворил исковые требования. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По его данным, Павловопосадская платочная мануфактура обладает исключительными правами на рисунок «Золушка» как на служебное произведение, что подтверждено договором, заключенным с автором, и актом приема-передачи произведения.

При этом 7 мая 2025 года в торговой точке ответчика в Люберцах продавался платок с изображением, которое было результатом переработки рисунка «Золушка». Ответчик не смогу предоставить доказательства законного использования изображения и не обосновал снижение размера компенсации.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.