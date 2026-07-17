«Клавочка уже высокая, а Кристина все так же восхитительна»: как Орбакайте отдыхает в Лиссабоне с мужем и дочкой?

Певица Кристина Орбакайте продолжает радовать поклонников редкими семейными кадрами. На этот раз певица поделилась снимками из Португалии, где она проводит отпуск вместе со своим супругом Михаилом Земцовым и 14-летней дочерью Клавдией, сообщает Super. Семья отправилась в Лиссабон, чтобы насладиться атмосферой старинного города, его историей и колоритом.

На фотографиях и видео видно, как Орбакайте с близкими гуляет по живописным улочкам португальской столицы, останавливается у знаковых достопримечательностей и посещает уютные рестораны.

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Особый восторг у подписчиков вызвала дочь певицы — Клавдия уже почти догнала маму по росту, и многие отметили ее красоту.

«Клавочка, конечно, высокая! А вы, Кристина, восхитительны», «Какая красивая у вас дочка получилась», «Путешествия — это прекрасно. Удачи вам!» — писали фанаты в комментариях.

Стоит отметить, что для семьи Орбакайте путешествия стали доброй традицией. Незадолго до поездки в Португалию они отправились в автомобильное путешествие по Соединенным Штатам, проехав по живописным дорогам в сторону Монтерея.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева приехала в Юрмалу перед фестивалем Лаймы Вайкуле.