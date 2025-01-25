Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском проекте «Многодетная Россия». Его реализует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Объединением многодетных семей города Москвы.

Проект направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества жизни семей с детьми.

В рамках проекта в 2025 году пройдет два мероприятия: Форум многодетных семей «Многодетная Россия» и Всероссийский спортивный фестиваль «Здоровая семья — сильная Россия». В них могут принять участие общественные объединения многодетных семей, многодетные семьи, социально ориентированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения.

Форум проводится с февраля по июнь и включает в себя следующие мероприятия: конкурс социальных практик «Будущее — это мы!», акция «Семь добрых слов», конкурс «Русский стиль», конференция «Семья — сила России», реестр народных умельцев «Живые традиции», непосредственно форум как финальное мероприятие.

Фестиваль пройдет с февраля по октябрь. В его рамках проведут конкурс видеороликов «Спортивный движ», конкурс фотографий «Моменты спорта», семейный забег «Многодетная миля», акцию «Мы в спорте».

Подробная информация о мероприятиях представлена на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.