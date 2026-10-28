Жители Подмосковья смогут посмотреть трансляции полуфинала и финала «Битвы роботов»

Жители Подмосковья смогут посмотреть трансляции полуфинала и финала Международного чемпионата по битве роботов сезона 2026 года. Об этом сообщает Минцифры России.

Четыре отборочных этапа чемпионата прошли при поддержке Правительства Москвы с 6 по 10 октября 2026 года в рамках ИТ-форума «Цифровые решения». Участниками стали 144 команды из России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили, Эквадора и Туниса (64 в дисциплине «Битва роботов», 80 в дисциплине «Битва мини-роботов»).

Финальные поединки между 32 командами и подведение итогов четвертого сезона пройдут при поддержке Правительства Республики Татарстан в рамках Международного форума Kazan Digital Week – 2026, который проводится с 29 по 31 октября 2026 года.

Трансляции будут проходить 30 и 31 октября здесь и здесь.