Жители Подмосковья смогут проверить уровень цифровой грамотности на всероссийском диктанте

В России в конце сентября стартует акция «Цифровой диктант». Она продлится до середины октября. Принять участие в ней, чтобы определить свой уровень цифровой грамотности, могут жители всех регионов, в том числе Подмосковья.

Современные технологии стремительно развиваются, поэтому любой человек должен уметь в них ориентироваться, подчеркнула глава областного министерства государственного управления, ИТ и связи Надежда Куртяник. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Акция «Цифровой диктант» направлена на измерение уровня цифровой грамотности пользователей российского сегмента интернета», — подчеркнула министр.

Тестирование состоится в режиме онлайн на сайте проекта и будет разделено на разные возрастные категории: дети от семи до тринадцати лет, подростки от четырнадцати до семнадцати лет, взрослые от восемнадцати до пятидесяти девяти лет и люди старшего возраста от шестидесяти лет.

Вопросы также поделят на блоки. Первый будет посвящен знаниям различных устройств, а также базовых программ и приложений. Во втором предстоит ответить на вопросы, касающиеся работы с различными онлайн-сервисами, в том числе соцсетями и интернет-магазинами. Третий блок посвящен защите персональных данных, четвертый — использованию новых технологий, в том числе ИИ.

По итогу диктанта будет определен Индекс цифровой грамотности населения страны.

Ранее сообщалось, что участники федерального конкурса «Лидеры России» выполнили задание от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева — они представили свои проекты по внедрению ИИ в работу с обращениями граждан.

*Возрастное ограничение 7+