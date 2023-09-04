Участники «Лидеров России» выполнили задание от Андрея Воробьева по внедрению ИИ в работу с обращениями

В этом году участники федерального конкурса управленцев «Лидеры России» выполняют в командах задания, поставленные губернаторами российских регионов. Так, глава Московской области Андрей Воробьев предложил конкурсантам из Подмосковья найти дополнительные возможности для использования искусственного интеллекта (ИИ) для эффективной коммуникации с жителями региона, бизнесом и НКО.

Сегодня в Информационном центре Московской области, где сейчас работают над внедрением ИИ, с одной из команд встретился заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Духин. Он подробно рассказал о работе Инфоцентра региона, где представлены решения по работе с информацией, которые в том числе содержат в себе элементы ИИ, а также подчеркнул, что коммуникация с жителями Подмосковья является одной из приоритетных задач.

«Каждый человек должен быть услышан, каждому из них мы должны ответить на то, что его беспокоит, дать решение. Учитывая масштабы нашего региона, это задача архисложная — ежедневно через разные источники мы получаем порядка пяти тысяч обращений. Но просто отреагировать на них — это одно, а дать ответ, который удовлетворит человека — это совершенно другое качество диалога», — указал Духин.

Фото: [ Антон Чернов ]

Конкурсанты, в свою очередь, отметили, что при подготовке проекта был проанализирован опыт внедрения искусственного интеллекта в работу с обращениями жителей в двадцати российских регионах и десяти странах. Кроме того, был проведен опрос местных жителей.

Таким образом, команда приняла решение создать автоматизированную информационную систему — комплекс из более чем двадцати пяти сервисов по обработке обращений. В частности, они предложили внедрить коробочную языковую модель и модели классификации текстов и кластеризации признаков. Конкурсанты уверены, что применяемый в данной системе ИИ позволит сократить время обработки обращений на тридцать процентов и снизить трудозатраты в три-пять раз.

Один из участников команды — руководитель проектного офиса «Атомэнергопрома» Дмитрий Продон — рассказал, что когда конкурсанты получили задание от губернатора Подмосковья, то очень быстро собрались и приступили к основной проектной деятельности. По его словам, большая часть команды — это люди, которые являются лидерами цифровой трансформации страны.

Фото: [ Антон Чернов ]

Команда состоит из десяти человек, в том числе представителей Сбербанка, РАНХиГС и школы «Тропарево». После экспертной оценки все представленные на конкурсе проекты будут переданы губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Лучшие предложения участников конкурса «Лидеры России» смогут найти практическое применение.

Напомним, от Подмосковья в «Лидерах России» участвует 191 человек — это более двадцати команд. В этом году федеральный конкурс управленцев проходит в пятый раз. Региональный этап с заданиями от губернаторов на нем организован впервые.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев принял участие в семинаре, организованном Корпоративным университетом Сбера.