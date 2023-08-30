Жители Подмосковья совершают более четырех миллионов льготных поездок на МЦД каждый месяц
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Жители Подмосковья могут воспользоваться льготным проездом на МЦД, в том числе на недавно запущенном МЦД-3, сообщили в Мособлдуме. Ежемесячно пассажиры в регионе совершают более четырех миллионов льготных поездок.
«Запуск МЦД-3 является значимым событием для всей Московской области. Это не просто транспортный маршрут, это новый уровень комфорта и доступности для жителей Подмосковья. Важно и то, что в соответствии с законодательством, наши льготные категории жителей могут пользоваться бесплатным проездом на всех линиях центральных диаметров», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что вскоре будет запущен МЦД-4, который позволит сделать путь более комфортным для почти 700 тысяч жителей региона.
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