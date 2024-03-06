Жители Подмосковья стали употреблять меньше алкогольных напитков

В Подмосковье снизилось употребление алкогольных напитков, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. В январе 2024 года показатель составил 7,2 литра этанола на душу населения против 9,3 — в прошлом году.

«Согласно результатам, Подмосковье снизило коэффициент, показывающий употребление спиртных напитков. Наркологическая служба проводит большую работу в регионе и это дает свои результаты. В результате за год данный показатель снизился более, чем на 20%», — отметил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог областного Минздрава Виталий Холдин.

Врач отметил, что в регионе проводят профилактическую работу не только со школьниками и студентами, но и со взрослыми. Так, например, лекции и встречи проводятся в трудовых коллективах и на производствах. Отметим, что жители региона, которые не могут самостоятельно справиться с зависимостью от алкоголя, могут обратиться в Московский областной клинический наркологический диспансер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.