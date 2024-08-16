Жители Подмосковья теперь будут получать оповещения о проактивном назначении льгот

На портале госуслуг Подмосковья внедрили новую функцию, с помощью которой жителей региона будут информировать о беззаявительном назначении мер социальной поддержки. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Принцип работы новой функции очень простой и удобный. Человек в любое время предоставляет документ, подтверждающий льготный статус, и дает согласие на проактивное оказание госуслуг. Как только наступает событие, в связи с которым возникает право на социальную помощь, меры поддержки назначаются автоматически. После чего пользователь получает уведомление», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Так, к примеру, ветераны труда могут заранее предъявить соответствующее удостоверение. В таком случае по достижении пенсионного возраста им автоматически будет установлена компенсация по оплате коммунальных услуг.

Для того, чтобы получать уведомления, необходимо на региональном портале воспользоваться услугой «Предоставление сведений для учета граждан в целях их информирования о мерах социальной поддержки». В онлайн-форме нужно указать городской округ, а также выбрать удобный способ получения информации — электронная почта, соцсеть, мобильный телефон, а также прикрепить документы. Далее необходимо дать согласие и отправить заявку.