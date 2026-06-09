Жители Подмосковья вошли в число лауреатов Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине»

Торжественная церемония награждения победителей VIII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине» прошла в Национальном центре «Россия». В число лауреатов вошли представители Подмосковья.

На конкурс поступило около 8 тыс. работ от представителей всех регионов России и 66 зарубежных стран. В своих работах участники рассказали о своей Родине, духовных и культурных ценностях, технологических и научных открытиях.

В результате 62 человека из 22 регионов России и 18 зарубежных стран стали победителями и лауреатами.

Из Московской области поступила 181 работа, две из которых заняли призовое место, а девять вошли в список лучших работ о России.

Гостей церемонии поприветствовала зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева.

«Благодаря конкурсу «Расскажи миру о своей Родине» мы узнаем новые моменты, новые просторы, новых людей, узнаем об истории нашего Отечества и Отечества того человека, который пишет о нем. За каждой работой стоит ребенок: кто-то делает это неосознанно, а кто-то целенаправленно идет к победе. Но каждая из этих работ очень важна и очень нужна», — сказала она.

В рамках церемонии состоялся концерт с участием детского музыкального театра «Домисолька», студии «Непоседы», балета «Тодес», артистов из шоу «Голос» и «Голос. Дети». После церемонии все желающие ознакомились с экспозицией центра «Россия» и посетили интерактивную программу «Путешествие по России».