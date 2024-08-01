Жители Подмосковья все чаще отдают предпочтение классическим именам для своего новорожденного

В минувшем июле жители Подмосковья чаще всего называли своих новорожденных детей - Александр и София. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Также не менее популярны имена — Михаил, Артем, Максим, Анна и Василиса. При этом в этом месяце были зарегистрированы малыши и с довольно редкими именами Трофим, Иосиф и Гавриил, а также Златослава, Божена и Яролика.

Отмечается, что всего в июле на территории региона зарегистрировали рождение почти шести тысяч детей. Первый заместитель председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева заявила, что все чаще при регистрации рождения родители используют Суперсервис «Рождение ребенка» на госуслугах, который позволяет зарегистрировать рождение без посещения ЗАГСа и оформить все самые важные документы для новорожденного в проактивном режиме.