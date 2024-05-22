Жители поселка Лесной зададут вопросы представителям администрации

Уже завтра, 23 мая 2024 года, состоится встреча с жителями населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Запись на встречу не требуется. Мероприятие пройдет в ДК «Сириус» с 17:00 до 19:00.

Местные жители смогут услышать ответы от руководителей Городского округа Пушкинский, представителей правительства региона, профильных заместителей главы, руководителей подведомственных учреждений и активистов политических партий.

Подобного рода встречи проводятся регулярно для понимания проблем в городских округах, для улучшения качества жизни местного населения, а также для поддержания здоровой коммуникации. Местные власти внимательно прислушиваются к пожеланиям граждан.