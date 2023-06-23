Жители поселков и деревень Городского округа Пушкинский смогут бесплатно пройти диспансеризацию на следующей неделе

На следующей неделе в малых населенных пунктах Городского округа Пушкинский будет работать выездная бригада специалистов Центра здоровья Московской областной больницы имени профессора Розанова.

Жители сел, поселков и деревень муниципалитета с 10:00 до 13:00 по будням смогут бесплатно пройти осмотр в рамках первого этапа диспансеризации. С собой необходимо будет взять паспорт, страховой полис и СНИЛС.

Так, 26 июня прием пациентов специалистами Центра здоровья пройдет в деревне Раково. 27 июня – в поселке Зеленый, 28 июне – в деревне Алешино, 29 июня – в селе Ельдигино, 30 июня – в деревне Данилово.

В рамках первого этапа диспансеризации будет сделан экспресс-анализ крови, электрокардиограмма и спирометрия. Также специалисты проверят артериальное и внутриглазное давление.

После обследования врач проведет небольшую консультацию. Кроме того, пациентам предстоит заполнить анкету на выявление факторов риска развития возрастной астении и хронических заболеваний.