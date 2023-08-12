Жители РФ стали раскупать туры на Мальдивы

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, спрос на поездки на островное государство Мальдивы вырос на 20% по сравнению с предыдущими летними месяцами. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что туда из российской столицы можно улететь с четверга по воскресенье.

По его мнению, Мальдивы стали востребованы у жителей нашей страны за счет приемлемой стоимости авиабилетов.

Эксперт добавил, что в настоящее время уже бронируются мальдивские отели на осень.