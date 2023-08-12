Жители РФ стали раскупать туры на Мальдивы
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, спрос на поездки на островное государство Мальдивы вырос на 20% по сравнению с предыдущими летними месяцами. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что туда из российской столицы можно улететь с четверга по воскресенье.
По его мнению, Мальдивы стали востребованы у жителей нашей страны за счет приемлемой стоимости авиабилетов.
Эксперт добавил, что в настоящее время уже бронируются мальдивские отели на осень.