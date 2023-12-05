Жители России стали чаще приобретать мандарины, икру и шампанское в этом году

По данным результатов исследования, в прошлом месяце количество покупок жителями нашей страны красной икры выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а также на 16% увеличился объем покупок мандаринов и на 13% - шампанского. Об этом сообщает « Газета.ру ».

Отмечается, что рост спроса на красную икру связан с ее удешевлением, при этом мандарины выросли в цене почти на треть.

Добавляется, что средние расходы и потребительский интерес по традиционным атрибутам новогоднего стола начинают расти еще в ноябре.