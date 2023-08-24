Жители села Ромашково скоро смогут посещать новую поликлинику
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Комплексная поликлиника для взрослых и детей, рассчитанная на 350 посещений в смену, готовится к открытию в селе Ромашково Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.
Напоминаем, что строительство данного объекта велось по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Общая площадь построенного двухэтажного здания поликлиники составляет почти четыре с половиной тысячи квадратных метров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.