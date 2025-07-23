Жители Шатуры подняли вопросы благоустройства и ремонта многоквартирных домов на встрече с администрацией

В начале встречи, организованной в библиотеке, депутат городского совета муниципального округа Шатура Ольга Бурмистрова выразила благодарность участникам клуба «Активное долголетие» за активное участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, задействованных в зоне СВО, и за плетение маскировочных сетей.

Помимо получения общей информации о деятельности администрации, присутствующие смогли напрямую обратиться к представителям власти с индивидуальными вопросами. Так, Роза Зимнюкова, представляющая дом № 32 по проспекту Ильича, выразила заинтересованность в сроках ремонта подъезда. Заместитель главы Сергей Пигуль разъяснил ситуацию и поручил управляющей компании «Прогресс-Рошаль» включить данный многоквартирный дом в план капитального ремонта подъездов на 2026 год. Он также обязался привести в порядок входную группу до начала следующего осенне-зимнего сезона, чтобы жильцы могли чувствовать себя комфортно и были защищены от непогоды.

Особое внимание Евгения Яворская уделила теме благоустройства города. Как жительница Шатуры, она стремится к тому, чтобы город был привлекательным и чистым. Однако, по ее словам, многие владельцы торговых точек не уделяют должного внимания поддержанию порядка на прилегающих территориях и их благоустройству. Елена Литвинова, начальник управления инвестиций и экономического развития, пообещала уделять пристальное внимание соблюдению этих требований со стороны предпринимателей, особенно тех, чьи торговые точки расположены на центральных улицах и в пешеходных зонах.

В ходе выездной администрации было озвучено около двух десятков вопросов от жителей города. Многие из них были рассмотрены и решены на месте.