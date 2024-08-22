Жители Талдома привезли в Клин помощь для детей, эвакуированных из Курской области
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Клин]
Помощь для жителей Курской области, размещенных в клинских ПВР, поступает не только от местных жителей, но и из других муниципалитетов Подмосковья и городов России. Так, жители Талдома собрали и привезли в Клин подарки для детей.
«Мы не хотим оставаться в стороне. Наша задача — солидарность с пострадавшими россиянами. Мы — вместе! Мы все преодолеем», — подчеркнул председатель Совета депутатов городского округа Талдом, руководитель фракции «Единая Россия» Михаил Аникеев.
Делегация передала в пункт приема гуманитарной помощи в МЦ «Стекольный» продукты питания, сладости, предметы первой необходимости, собранные жителями муниципалитета, сотрудниками администрации и депутатами фракции «Единая Россия».
Глава городского округа Клин Алена Сокольская поблагодарила жителей Талдома за оказанную помощь. В этот же день она была перевезена из пункта сбора ГУМПО в ПВР, где располагаются дети Курска.