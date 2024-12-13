Жители тульской деревни заявили об упавшем в пруд самолете

Женщина из деревни Сумароково рассказала, что у деревни Грецовка в пруду может ожидать поисковиков самолет, сбитый в период Великой Отечественной войны или другой потерпевший катастрофу воздушный транспорт. Об этом сообщают Тульские известия .

Бабушка жительницы тульской деревни давно рассказывала про самолет, который лежит на дне пруда у Герцовки. Ежегодно купающиеся натыкались на разные детали, но не знали об их происхождении. Сам пруд, по предположению сельчан, образовался уже после падения самолета и окончания ВОВ.

Водоем находится между Герцовкой и Сумарокова. По предварительной информации, малогабаритный военный самолет упал, но экипаж успел эвакуироваться.

Жители обратились к поисковикам, которые могли бы организовать изучение водоема и установить, действительно ли истории из прошлого правдивы.

Ранее летчица-ветеран в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала о жизни и тяготах в период ВОВ.