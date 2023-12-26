Жители Волоколамска собрали помощь, а также подарки к Новому году для участников СВО

Отмечается, что в пункт сбора «Подвиг» приносят одежду, обувь, медикаменты, продукты, домашние заготовки и другие, необходимые в солдатском быту, вещи, а также письма со словами поддержки и благодарности. Участие принимают школьники, студенты, сотрудники различных организаций, предприниматели, депутаты и простые жители. Все они гордятся военнослужащими и считают каждого ушедшего на фронт героем.

«С начала военной операции примерно раз в месяц выезжаем к нашим ребятам. Уже с каждым познакомились лично. В первые разы привозили им все подряд, что сами считали нужным. Теперь у нас выработалась целая система. Парни заранее передают, что им необходимо, мы собираем списки, сортируем, когда понимаем, что набирается уже целая машина, выезжаем к парням», — рассказала местная жительница Светлана Маменко.

Со всеми вещами в зону СВО везут коробки с мандаринами, апельсинами, письмами с рисунками, пожеланиями и новогодними поздравлениями от волоколамских учеников. Дети заранее подготовили свои подарки для участников специальной военной операции. Еще домашние заготовки — маринованные огурцы, помидоры, сухофрукты, консервированные салаты и многое другое. Теплые вещи, которые связали местные жители специально к Новому году для военных.