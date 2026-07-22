Жители жаловались, полиция приехала: подробности ЧП с внуком Донцовой в деревне Дубцы

Внук писательницы Дарьи Донцовой Александр, пострадавший от нападения собаки в деревне Дубцы, находится в больнице в стабильном состоянии. У животного есть владелец, и по факту случившегося уже началась проверка. Об этом Агентству городских новостей « Москва » рассказала пиар-менеджер писательницы Анна Павлиева.

«Александр находится в больнице под наблюдением врачей, но в целом стабильное состояние», — сказала Павлиева.

По словам пиар-менеджера, напавшая собака не была бездомной — у нее имеется конкретный хозяин. В деревню накануне выезжали сотрудники полиции, начато разбирательство. Анна Павлиева также отметила, что местные жители и раньше жаловались на агрессивное поведение этого пса: нападения на людей уже фиксировались.