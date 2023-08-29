Жителя Алушты осудили на 9 лет за покушение на жизнь собственного ребенка

Как пишет RT , информация об этом стала известна благодаря СУ СК России по Крыму и Севастополю. Конфликт с бывшей женой мужчины послужил поводом для убийства ребенка.

Стало известно, что житель Алушты был осужден на 9 лет заключения в исправительной колонии общего режима. Причиной этому стало покушение на жизнь своего малолетнего ребенка, которому всего 4 года. Помимо этого, мужчина совершил еще несколько преступлений в отношении экс-супруги.

Суд и следствие установили, что еще несколько лет назад, в октябре 2021 года, житель Алушты, сидя в одной машине с ребенком, наполнил салон автомобиля газовой смесью из баллона. После этого он воспламенил ее.

Сообщается, что несовершеннолетний самостоятельно выбрался из горящего транспортного средства и был доставлен в больницу.