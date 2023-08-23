Жителя Питера отправили в СИЗО за расклеивание террористических листовок

Как сообщает агентство «РИА Новости» , житель Санкт-Петербурга арестован за публичные призывы к терроризму. По решению суда, Федор Коновалов будет находиться в СИЗО до 20 октября 2023 года – два месяца.

Федор Коновалов, житель Санкт-Петербурга, был арестован и отправлен в СИЗО после обвинений в публичных призывах к терроризму. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – «публичные призывы к террористической деятельности и пропаганда терроризма».

По информации правоохранительных органов, мужчина расклеивал листовки с пропагандой деятельности украинского военизированного объединения, которое признано террористической организацией в РФ. Такие действия угрожают безопасности общества и провоцируют насилие.