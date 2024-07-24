Жителя Подмосковья обязали выплатить алименты почти на миллион рублей, сообщили в Главном управлении ФССП России по Московской области. Сделать это удалось только после привлечения должника к административной ответственности.

Так, житель Люберец на протяжении четырех лет не платил алименты на содержание двоих детей. Размер платы составлял одну треть от всех видов его заработка и доходов.

Судебный пристав возбудил в отношении мужчины исполнительное производство и рассчитал задолженность. Ее размер составил 922 тысячи рублей.

Житель проигнорировал сообщение о наличии задолженности, после чего ему запретили выезжать из страны и управлять автомобилем. Также были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия на машины должника и на половину доли в квартире. Помимо этого, к сумме долга добавили 58 тысяч рублей исполнительского сбора.

Однако, и эти меры не привели к выплате алиментов. Тогда на мужчину составили протокол об административном правонарушении. В результате суд назначил ему наказание в виде двадцати часов обязательных работ.

Житель отработал установленные часы и только после этого полностью выплатил задолженность. Ее общая сумма на тот момент составила 980 тысяч рублей.