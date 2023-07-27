Жителя Тюмени подозревают в краже вещей при попытке сбежать от собак

Как выяснилось, на одной из улиц на мужчину напала стая собак. Спасаясь от них, он оказался в палисаднике частного домовладения. Там тюменец 1975-года рождения отвлекся от бегства, заметив на окне бутылку водки.

Однако алкоголем дело не ограничилось: после того, как мужчина завладел спиртным, он решил присвоить себе фонарь, шубу, утюг, а также три комплекта постельного белья, что вместе стоило порядка 20 000 рублей.

Подозреваемого быстро задержали после обращения жительницы к правоохранительным органам областного центра. Похищенные вещи изъяли, а в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о краже.