Жителям и гостям Подмосковья рассказали о погоде в последнюю пятницу лета

В последнюю пятницу лета, 29 августа, погода в Москве и Московской области будет облачной с прояснениями, а местами пройдут небольшие дожди. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Так, температура воздуха днем составит от плюс 21 до плюс 23 градусов по Цельсию. Ветер будет иметь юго-западное и южное направления и составит 4-9 м/с. Атмосферное давление в этот день останется на уровне 750 мм рт. ст.

В ночь на субботу температура опустится до плюс 15, плюс 17 градусов по Цельсию, а ветер усилится до 6–11 м/с. Атмосферное давление снизится до 748 мм рт. ст.

По данным синоптиков, уже к 1 сентября в столичном регионе ожидается резкое потепление — температура поднимется до плюс 28 градусов. Такие показатели значительно превышает климатическую норму.

Такая же тенденция сохранится на большей части территории России. По прогнозам метеорологов, осень 2025 года может принести новые температурные рекорды.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, ожидать ли 1 сентября температурных сюрпризов.