Как одеть ребенка на линейку: какой будет погода в Москве и Подмосковье 1 сентября

В первый день нового учебного года в Москве и Подмосковье ожидается достаточно летняя погода. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В этом году 1 сентября выпадает на понедельник. По прогнозу эксперта, он ожидается теплым, но не ясным.

«В понедельник прогнозируется переменная облачность. Осадков преимущественно не ожидается. Ночью температура воздуха составит +11...+16 градусов, а днем от +21...+26 градусов», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ветер, продолжил синоптик, западной четверти, по силе — от 3 до 8 метров в секунду.

«Атмосферное давление 1 сентября будет выше нормы и составит 746 мм ртутного столба», — заключил Ильин.

