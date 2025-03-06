Жителям Московской области рассказали, как защититься от мошенничества

В связи с ростом числа случаев интернет-мошенничества и телефонного мошенничества в рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони Сам» были подготовлены обучающие семинары в очном и онлайн формате. Об этом сообщили в Минцифры России.

Проект нацелен на обеспечение граждан актуальной информацией о возможных схемах мошенничества в различных сферах жизнедеятельности и предоставление полезных инструментов противодействия таким ситуациям. Тематики вебинаров затрагивают широкий спектр проблем. Кроме того, слушатели могут задать вопрос экспертам вебинара.

Так, доступны видеоролики «Мошенничество при покупке машины» и «Как не стать жертвой мошенника? Разбираем истории обманутых людей».

Реальные истории из жизни, четкие инструкции и советы от экспертов о том, как не стать жертвой мошенников в различных сферах жизни, собраны на сайте проекта.

Об основах личной информационной безопасности можно узнать на информационных ресурсах программы кибергигиены.