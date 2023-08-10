Жителям напомнили о работе платформы бесплатной юридической помощи Минюста России

Жителям напомнили о работе государственной платформы бесплатной юридической помощи Минюста России «Вправе.рф», с помощью которой можно получить систематизированную и доступную правовую информацию по наиболее востребованным жизненным ситуациям.

На основании распоряжения Правительства РФ Минюст России при участии МВД РФ и Минцифры РФ, а также органов исполнительной власти десяти регионов, в том числе Подмосковья, организовал работу по повышению эффективности и качества предоставления гражданам бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов.

С 20 декабря 2022 года действует информационная система «Правовая помощь». Одним из основных ее компонентов является государственная платформа бесплатной юридической помощи «Вправе.рф».

Также жители регионов-участников эксперимента могут получить бесплатную юридическую помощь, воспользоваться сервисом онлайн-записи на прием к адвокатам или в государственные юридические бюро, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Для этих целей реализована возможность авторизации через личный кабинет госуслуг.