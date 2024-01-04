Жителям Подмосковья напомнили о важности своевременной диагностики онкологических заболеваний

Подмосковные врачи напомнили жителям о важности своевременной диагностики онкологических заболеваний, передает областной Минздрав. Уровень заболеваемости онкологией в Ступино обсудили на медицинском совете местной больницы. Как подчеркнула главврач учреждения Светлана Чудакова, раннее выявление заболевания играет ключевую роль в успешном лечении.

По итогам диспансеризации, проведенной в муниципалитете в прошлом году, было выявлено 85 случаев рака у женщин путем маммографических исследований и 33 случая у мужчин путем проведения ПСА. Сейчас общее количество пациентов на учете превышает 1,8 тысячи человек.

«Мы призываем жителей города не откладывать посещение врача и регулярно проходить медицинские осмотры для своевременного выявления возможных заболеваний. Свободных талонов для прохождения диспансеризации достаточно», - отметила Чудакова.

В конце прошлого года в Ступинской больнице заработал центр амбулаторной онкологической помощи. На его базе можно пройти первичную диагностику онкозаболеваний, а также контроль динамики лечения.